24日午前、秋田市雄和椿川の県道で車がクマに衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと24日午前10時35分ごろ、秋田市雄和椿川字山籠の県道を秋田市御所野方向から秋田空港方向に走っていた軽乗用車が、道路わきののり面から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の50代の女性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約50センチだったということです。