◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）右股関節のコンディション不良で初戦ベンチ外だったソフトバンクの中村晃が、2日続けて試合前練習に姿を現さなかった。中村は25日の試合前練習でグラウンドに姿を見せず、別メニューで調整。試合もベンチメンバーから外れていた。小久保裕紀監督は同日の試合前に「ちょっとアクシデント的なもの」と語っていた。