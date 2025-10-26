◇ムロオ関西大学ラグビー第4節（2025年10月26日大阪・鶴見緑地球技場）同大は26―49で京産大に敗れ、今季3敗目を喫した。前半3分にWTB上嶋友也（3年＝東福岡）のキックからFB岩本総司（4年＝常翔学園）が先制トライ。さらに1トライを追加して14―0とリードしながら、ここから3トライを献上して前半は14―21で折り返した。後半10分にはWTBファイアラガ義信ダビデ（3年＝常翔学園）が豪快な突破から左隅にトライ。同16分