◇阪神大学野球入替戦2回戦甲南大（2部東1位）2―0関西外国語大（1部6位）（2025年10月26日GOSANDO南港野球場）甲南大が連勝で2季ぶりの1部復帰を決めた。この秋は2部東で9勝1分け、2部西との入替戦出場決定戦を連勝して入替戦に臨んでいたが、最終的に無敗で秋の公式戦を終えた。谷口純司監督は「粘り強い試合ができた。先発の大森がよく投げてくれた」と、5回1/3を無失点に抑えた右腕をたたえた。リーグ戦から“2戦