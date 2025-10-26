長野県警本部が入る長野県庁＝17日、長野市長野県中野市で2023年、警察官2人を含む計4人が刃物や猟銃で殺害された事件を受け、県警が110番通報の現場周辺に猟銃所持の許可者がいるかどうかの情報を把握する新たな仕組みを導入したことが26日、県警への取材で分かった。2人が拳銃や防弾チョッキを身に着けず、初動が問題視されていた。猟銃許可者の情報があれば臨場する警官に着用を促すという。事件では、殺人などの罪に問われ