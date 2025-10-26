秋田県湯沢市表町の民家に２０日朝からとどまり続けたクマは２５日未明、民家に設置した箱わなで捕獲された。クマの居座りで生活が制限された住民たちは口々に恐怖や不安を語った。県内は同日午後５時までに４件の人身被害が発生し、今年のクマによる被害者は５０人を超えた。湯沢市総合防災室によると、２５日午前２時１５分頃、市職員が箱わな内のクマを目視で確認。箱わなは当初、玄関前の１基だけだったが、捕獲が難航した