東京スカイツリーの展望台で握手する赤沢経産相（左）とラトニック米商務長官＝26日午前、東京都墨田区赤沢亮正経済産業相は26日、訪日中のラトニック米商務長官と会談し、観光名所の浅草寺や東京スカイツリーの展望台も訪れた。7月に合意した日米関税交渉で、赤沢氏は担当閣僚として米側の担当閣僚のラトニック氏と協議を重ねてきており、信頼関係を深める狙いがある。赤沢氏は会談後、自身のX（旧ツイッター）で「あいにくの