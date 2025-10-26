ロックバンド氣志團の綾小路翔が26日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。NHKを“出禁”状態になっていたことを相談した先輩ミュージシャンを明かした。綾小路は4月放送のNHK番組に出演したことを告白し「渋谷の（スタジオの）中に入ったわけではなく、ほかの制作会社に呼んでいただいて“納品”という形で…」と語り、MCの太田光を笑わせた。田中裕二は「まだNHKの中には入れない？」と聞くと、綾小路は