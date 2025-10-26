新日本プロレス２４日の新潟・魚沼大会で、ＫＵＳＨＩＤＡ（４２）が魚沼市のＰＲアンバサダーに就任したことが発表された。この日の試合前には大会の開催記念セレモニーが行われた。ＫＵＳＨＩＤＡは選手を代表して棚橋弘至社長とともにリングイン。今大会のプロモーション中に就任を打診され、快諾したことが明かされた。内田幹夫市長から委嘱状を受け取ったＫＵＳＨＩＤＡは「６年ぶりに新日本プロレスが魚沼市に帰って来