乃木坂４６の五百城茉央がイメチェンした姿を披露した。２６日にインスタグラムを更新し、「ちょきんと髪を切りました」とつづり、ボブヘアの新しい髪形を披露。白のニットを着た透明感あふれる姿を公開している。この投稿にファンからは「髪切った五百城ちゃんめちゃくちゃ可愛いやんけ！！」「好きだあああああああああああああ」「可愛いしか言えません」「みんなが言ってたやつこれかーー！！！ヤバい可愛すぎる」「ほ