巨人・坂本勇人内野手が26日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、「後輩たちのためにもいろいろと勉強させてくれる先輩」と、今季限りでの引退を表明した長野へ感謝の言葉を贈った。長野が入団した10年から長年、ともに巨人をけん引してきた。“サカチョーコンビ”としてファンからの人気も絶大で12年には日本一にも貢献。「同じ時代に一緒に野球できて、僕の中では勝手にライバルだと思ってましたし、後から入って来て“すげえ