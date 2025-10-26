タレント神田うの（50）が25日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。松岡昌宏（48）のエピソードトークにツッコミを入れた。神田はママ友との会食時、割り勘だったことに驚いたといい、「そこで出しゃばって、『私が払う』とか出しゃばっちゃいけないの。いちママだから。神田うのじゃないから。ママだから」と話した。松岡昌宏（48）も共感し「俺の知り合いの俳優さんは、ママ友の