Kis−My−Ft2の宮田俊哉（37）が25日、X（旧ツイッター）を更新。「顔小さいですね！」「スタイルいいですねっ！」といった称賛の声に応え、SNS上で「いい人だなぁ」などと話題になっている。24〜26日に池袋エリアで、仮装イベント「池袋ハロウィンコスプレフェス」が開催中。大のアニメ好きとして知られる宮田も25日のステージにゲスト出演し、銀髪のウィッグに和装風の衣装で変身した。ファン以外からも注目を集め、SNSで大きく