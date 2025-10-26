タレント長嶋一茂（59）が、26日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。ピサ店への出資をほのめかした。かまいたち山内健司（44）、濱家隆一（41）と、岡山から東京に進出して都内で3店舗を構えるピザ店の、品川店を訪問。「マルゲリータ、食った中で一番うまい」と、出されるピザを食べるたびに゛うまい゛を連発した。一茂が短時間でピザを焼くオーブンを見て、「窯よりこっちの方がちゃん