【J2第34節】(NDスタ)山形 2-2(前半1-0)大宮<得点者>[山]氣田亮真(34分)、堀金峻明(75分)[大]杉本健勇(89分)、津久井匠海(90分+5)<警告>[山]國分伸太郎(69分)、寺山翼(79分)、渋谷飛翔(90分+3)観衆:7,432人主審:吉田哲朗├5位大宮が山形を相手に劇的ドロー! 途中出場の杉本健勇&津久井匠海が終盤に決めて追い付く└「このご時世に…」「太っ腹すぎる」山形が相手サポーター先着1500名へのプレゼントを予告