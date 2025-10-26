[10.26 J2第34節 山形 2-2 大宮 NDスタ]J2第34節が26日に開催され、NDソフトスタジアム山形で対戦した12位モンテディオ山形と5位RB大宮アルディージャは2-2で引き分けた。大宮は前節に負傷交代したGK笠原昂史に代え、GK加藤有輝を今季リーグ戦初のスタメン起用。立ち上がりから攻勢をかける山形に対し、DF陣の粘り強い対応や加藤の落ち着いたセービングで得点を許さずにいたが、前半34分に先制された。山形のカウンターから