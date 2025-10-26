【J2第34節】(プレド)札幌 0-1(前半0-1)水戸<得点者>[水]齋藤俊輔(26分)<警告>[札]パク・ミンギュ(29分)観衆:11,952人主審:今村義朗└水戸がJ2首位に再浮上! U-20日本代表MF齋藤俊輔が右足一閃の決勝弾、敵地で札幌を撃破