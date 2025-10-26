【J2第34節】(鳴門大塚)徳島 0-1(前半0-0)いわき<得点者>[い]深港壮一郎(79分)<警告>[徳]青木駿人(20分)、ルーカス・バルセロス(66分)[い]山下優人(69分)主審:中井敏博└4位徳島の連勝ストップ、自動昇格圏遠のく黒星…いわきがロングスロー起点に終盤決勝弾!