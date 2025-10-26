[10.26 J2第34節 徳島 0-1 いわき 鳴門大塚]J2リーグは26日、第34節を各地で行い、10位のいわきFCが4位の徳島ヴォルティスを1-0で破った。いわきはプレーオフ圏内6位との暫定勝ち点差を「8」に縮める白星。一方の徳島は今季初の4連勝を逃し、自動昇格圏2位との勝ち点差が「6」に広がった。前半1分、徳島が決定機を作った。FWルーカス・バルセロスがポストプレーでパスを落とし、これをFWトニー・アンデルソンが受けると、背後