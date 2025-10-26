【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BOYNEXTDOORの5thシングル「The Action」が、韓国のハントチャートで累計販売枚数が100万586枚を売り上げ、3作品連続のミリオンセールスとなった。 ■韓国にて3作品連続100万枚超えの快挙 10月20日にリリースされた5thシングル「The Action」は、5日目にして累計販売枚数が100万586枚を記録。これで3rdシングル「19.99」、4thシングル「No Genre」に続き、3作品連続