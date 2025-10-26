卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」が開催されており、多くの有力選手が参戦する中、男女シングルスでは日本勢が上位に勝ち進み、優勝の可能性が高まっている。 ■張本美と橋本はダブルスでも共闘 今大会では、伊藤美誠（スターツ）との“みまひな”ペアの復活でも注目を集めた早田ひな（日本生命）。ダブルスでは準々決勝で敗れたものの、シングルスでは2回戦の張翔宇（中国）戦から準々決勝のゾン・