日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』の寄付金総額が26日に発表。歴代暫定2位の募金額となりました。寄付金総額（6月1日から9月30日までの集計）は、26日放送の『24時間テレビ48アフターストーリー 募金のその後』の中で発表されました。集計の結果は、一般募金（福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援）が10億3,844万8,504円。さらに、3つの目的別募金などの寄付金については、『マラソン