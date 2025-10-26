今年の24時間テレビの寄付金総額は19億円を超えました。今年夏に放送された「24時間テレビ48」を中心として、全国の皆様からおあずかりした寄付金総額は、9月30日時点で19億5915万23円となりました。このうち、SUPER EIGHTの横山裕さんがマラソンで子ども支援を呼びかけた募金が、7億9186万1759円。福祉・環境保護・災害復興の各支援に使われる一般募金が10億3844万8504円となりました。皆様のご協力ありがとうございました。