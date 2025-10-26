【モデルプレス＝2025/10/26】元乃木坂46の堀未央奈が10月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの写真を公開し、反響が集まっている。【写真】元乃木坂46人気メン「さすがのスタイル」美肩際立つ私服姿◆堀未央奈、東京ディズニーシー満喫ショット披露堀は「マリーちゃんマインドがすき」と綴り、東京ディズニーシーでの写真を投稿。頭にはディズニーのキャラクター「マリー」のファンキャップ、黒のサングラスをか