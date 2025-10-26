◆関西大学ラグビーＡリーグ▽第４節関学大３６―８関大（２６日・鶴見緑地）関西大学リーグは第４節が行われ、関学大が関大を下した。伝統の“関関戦”を制して、４戦全勝。次節は同じ全勝中の天理大と対戦する。試合はスクラムで相手を上回った関学大が、流れをつかんで試合を進めた。前半を１０―３で折り返すと、後半は一時は２点差まで詰め寄られたが、４トライ、２６得点を奪う猛攻をみせて勝利。目標の全勝優勝へ向け