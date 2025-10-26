◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ第６節関学大４４―０神戸大（２６日・たけびしスタジアム京都）関学大は神戸大から前半だけで４タッチダウン（ＴＤ）を奪い、計５ＴＤで大勝した。ＲＢ永井秀（２年）＝関西学院＝は３ＴＤの活躍。５勝１分けと無敗のまま、最終節・立命大戦（１１月９日・万博記念競技場）を迎える。関学大―神戸大戦が終了した時点で、全日本大学選手権（決勝が１２月１４日・甲子園ボウル）