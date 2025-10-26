丸亀警察署 丸亀市の飲食店で、居合わせた男性を殴ってけがをさせたとして、55歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、丸亀市の建設業の男（55）です。警察によりますと、男は26日午前1時30分ごろ、丸亀市内の飲食店でその場に居合わせた丸亀市の男性（49）を数回殴り、顔から血が出るけがをさせた疑いが持たれています。男の犯行に気付いた店の経営者が、知人を介して110番通報したということです。男