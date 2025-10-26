【新華社ウルムチ10月26日】中国送電大手、国家電網傘下の国網ウルムチ供電はこのほど、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で今年新たに365世帯が電気暖房設備を導入し、電気暖房面積が30万平方メートル増加したと発表した。現在、市内の電気暖房総面積は約1700万平方メートルに及んでいる。電気暖房はクリーンエネルギーの利用率を高めるだけでなく、都市の集中暖房熱供給配管網が未設置の周辺農牧民にも、同様にクリーンで便利な