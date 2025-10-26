巨人・坂本勇人内野手が26日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れ「寂しいのは寂しいですけどね。でも、彼がメジャーの舞台で活躍してる姿っていうのを早く見たい」と、メジャー挑戦を表明した岡本へエールを送った。22日の会見では岡本が「（坂本からは）お前ともう野球できへんのかみたいな話をしたりとか」と、表明前から相談していたことを明かしていた。チームの主砲を欠くことは痛いが「活躍すると信じているので。楽しみ