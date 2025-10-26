スターラックス航空は、台北/桃園〜マニラ線の運航を、12月16日から再開する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は台北/桃園発が2時間45分、マニラ発が2時間15分。同路線は2021年7月に開設し、2024年3月をもって運休していた。フィリピンの乗り入れ都市はクラークとセブをあわせた3都市に拡大する。■ダイヤJX785台北/桃園（08：20）〜マニラ（11：05）JX786マニラ（11：50）〜台北/桃園（14：05