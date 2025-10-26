ポストシーズン2戦連続完投勝利を収めた山本由伸(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5−1と快勝。先発の山本由伸が、9回105球でまとめ、4安打1失点8奪三振。ワールドシリーズでは、自身初の完投勝利を飾った。【アンケート】ドジャース専門メディアが実施した衝撃のアンケートを見る山本の完投は、同14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、2