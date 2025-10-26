エイチ・アイ・エス（HIS）は、AirXと提携した。AirXは2015年に創業し、ヘリコプターやプライベートジェットのほか、垂直電動離着陸機（eVTOL）の仕入れや販売、ヘリポートの設置・運営などを担っている。両社は、ヘリコプターやeVTOLの予約システムの提供、運航する航空会社の選定や機体整備も含め安定した運航ができる環境の整備のほか、世界各国でのアクティビティ、旅行商品の提案・販売、機体の販売開拓を行う。HISは、フラン