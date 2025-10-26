お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が26日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。意外な過去を明かした。現在はグレープカンパニー所属だが「あんまり言ってないんだけど、NSCに入った。（同期は）ニューヨークさんとか…」と吉本興業の養成所に通っていたと振り返った。当時はお笑いタレントの有吉弘行が“毒舌キャラ”でブレーク。そこで「最初の授業で、1人1人自己紹介していくんだけど、その時に毒