マレーシアでASEAN関連首脳会議が始まります。高市総理やアメリカのトランプ大統領も出席し、ミャンマー問題や東南アジア拠点の特殊詐欺事件などについて議論します。【映像】会場周辺の「反トランプ」デモクアラルンプールで26日朝、ASEAN各国の首脳らが参加して開会式が開かれました。これから始まる首脳会議では、12月の総選挙を控え混乱が続くミャンマーの問題や、東南アジアを拠点にした大規模な特殊詐欺事件の対策につい