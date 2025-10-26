アメリカのトランプ大統領の27日からの来日に合わせて、東京都内では厳戒態勢での警備が行われるほか、交通規制も実施されます。【映像】都内での車両検問や警備犬による警戒警備27日からのトランプ大統領の来日に伴い、警視庁は特別警備本部を設置し、最大約1万8000人態勢で警備を行う予定です。東京・港区にあるアメリカ大使館の周辺では、車両検問や警備犬による警戒警備が行われています。来日期間中、警視庁は首都高