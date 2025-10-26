女子で優勝した林愛望（手前）のバイク＝東京・お台場トライアスロンの日本選手権は26日、東京・お台場海浜公園周辺（49.95キロ＝スイム1.5キロ、バイク38.45キロ、ラン10キロ）で行われ、女子は20歳の林愛望（日本福祉大・まるいち）が1時間55分54秒で3年ぶり2度目の優勝を果たした。3連覇を狙ったパリ五輪代表の高橋侑子（相互物産）は17秒差の2位、平泉真心（流通経大）が3位に入った。男子は安松青葉（三井住友海上）が1