（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２６日、アジア歴訪の最初の訪問地マレーシアに到着し、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議の場でタイとカンボジアの和平合意調印式に参加した。カンボジアのフン・マネット首相とタイのアヌティン首相は、トランプ氏やマレーシアのアンワル首相と共に壇上で式典に臨み、和平合意に署名した。背後には米国の国章や「平和を実現する」との文言が掲げられていた。国境を巡る両国間の対立は７月、