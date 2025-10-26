「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が、大一番で圧巻投球を披露した。ブルージェイズの強力打線を相手に４安打１失点８奪三振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ・第２戦に続いて、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。試合後のハイタッチで目をキラキラさせながら出迎える左腕がいた。山本由伸を愛してやまない左腕・スネル