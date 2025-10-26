ノア２６日の春日部大会で、ＧＨＣタッグ王者のマサ北宮（３６）が元ＷＷＥ・ＮＸＴタッグ王者の挑戦表明を受諾した。北宮はこの日、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の杉浦貴、タダスケと組んで丸藤正道、拳王、小田嶋大樹と対戦。試合は一進一退の攻防となったが、セコンドのヨシ・タツの介入などラフ攻撃を使いつつ試合を制圧すると、最後は小田嶋をストラングルホールドγで沈めた。試合後も北宮はＴ