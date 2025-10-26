【モデルプレス＝2025/10/26】俳優の本島純政が10月25日、自身のInstagramを更新。サプライズで金髪姿を公開し、反響を呼んでいる【写真】20歳イケメン俳優「王子様」と話題の金髪姿◆本島純政、金髪へイメージチェンジ本島は「尚美祭ありがとうございました！初めての学園祭で緊張してたんですけど、学生の皆さんや、ご来場いただいたみなさんが温かくて、すごい楽しくて、幸せな時間を過ごせました」と尚美学園大学の学園祭に登