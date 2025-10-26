資料 26日、松山市の坊っちゃんスタジアムで、秋の高校野球・四国大会の決勝が行われました。英明（香川）が阿南光（徳島）を破り、3年ぶりに四国の頂点に立ちました。【英明 7-2 阿南光】 英明は、11月に行われる神宮大会に出場します。