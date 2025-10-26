アメリカのトランプ大統領が、あす27日〜29日に来日する。警視庁は、都内で一部交通規制が行われるとしている。【画像】トランプ大統領が来日で…交通規制10月28日、29日の予定警視庁のサイトでは「外国要人来日に伴う交通規制のお知らせ」が掲載されている。「外国要人来日に伴い、令和7年10月27日（月曜）から29日（水曜）までの間、都内の首都高速道路や都心部の一般道路等において、一時的に交通規制が行われます」と