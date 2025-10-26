和歌山県白浜町で開かれた、ライフセーバーの競技会＝26日和歌山県白浜町の海水浴場白良浜で26日、ライフセーバーの競技会「オーシャンサーフチャレンジ」が開かれ、全国から集まった男女約100人が練習成果を披露した。体力や技能向上が目的で、25回目。救助用の浮具を使った団体種目では、沖合で溺れた人役の元に選手が泳いで向かい、引っ張ったり、仲間に引き継いだりした。「もっと右」「そのまま進め」と声をかけ合い、岸