ロックバンド氣志團の綾小路翔が26日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。“出禁”状態になっていたNHKの番組に出演したことを明かした。綾小路は「今年の4月に、ひっそりとNHKの番組に出たんです」と告白。爆笑問題の太田光は「“あれ”以来？」と笑った。綾小路は「はい。特別ニュースにもならず…。渋谷の（スタジオの）中に入ったわけではなく、ほかの制作会社に呼んでいただいて“納品”という形で