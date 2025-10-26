フリードやシエンタのようなコンパクトミニバンは、今やファミリーカーの代名詞と言える存在となっている。そんな人気モデル「フリード」の新旧モデル（2代目と3代目）を、燃費や価格、内装といった観点から徹底比較。新車・中古車購入時の参考にしてほしい。【写真】2代目フリードの全景ホンダフリードの歴史・概要・初代：2008年〜2016年・2代目（旧型）※今回比較の旧型：2016年〜2024年・3代目（GT系）※今回比較の新型：2024