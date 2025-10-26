明治安田J2リーグ、モンテディオ山形はきょうホームで大宮と対戦。モンテディオは前半34分に、土居のクロスを受けた氣田が冷静にシュート、先制します。後半30分には、土居のクロスを氣田がシュート、そのボールを堀金が頭で押し込んで追加点をあげます。しかし後半44分、大宮の杉本に決められると、終了間際のアディショナルタイムに津久井に同点ゴールを許します。試合はこのまま引き分けで