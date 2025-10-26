福岡東署は26日、福岡市東区土井1丁目付近の道路上で同日午前1時20分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20代で身長170くらい。黒っぽい服装をしていたという。同署は「人通りの多い道や明るい道を選ぶ。時々後ろを振り返るなどして周囲に気を配る。防犯ブザーを持つ。防犯アプリ『みまもっち』の防犯ブザー機能を活用するなどしましょう」と呼びかけている