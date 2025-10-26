◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、18位から出た稲見萌寧（26＝フリー）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算8アンダーの7位。2週連続のトップ10入りとなった。初日は74を叩いたが、2日目以降はアンダーパーで回り、64位から7位にジャンプアップ。「ちょっとずつ良くなってきている。60台が3日連続で出