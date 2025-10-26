26日朝、新潟市中央区で住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。26日午前7時前、新潟市中央区女池上山の住宅で「建物の中でストーブが燃えている」と消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、火元の2階建て住宅のほか、隣の住宅の外壁を焼きました。火元の住宅は母親と息子の2人暮らしで、出火当時家の中に2人がいましたが、いずれも逃げて無事でした。警察によります