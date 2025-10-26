「ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ」の一場面（（ｃ）ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ）自らの性暴力被害をテーマにしたドキュメンタリー映画「ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ」を巡り、監督で映像ジャーナリストの伊藤詩織さんが承諾を得ずに撮影し、映像を使用していたタクシー運転手と和解した。２６日、謝罪文を自身の公式サイトに掲載した。映像では、性暴力事件直前の加害者と伊藤さんの様子が証言されてい